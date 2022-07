A Napoli sportello per la tutela dei consumatori migranti

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - "Uno spazio nuovo di tutela e orientamento per permettere ai migranti di essere più consapevoli e di potersi difendere da abusi, truffe o semplicemente poter contestare una bolletta come tutti i cittadini. Lo sportello internazionale dell'Adoc, l'associazione per la difesa dei consumatori della UIL, che si rivolge ai consumatori stranieri, va di sicuro nella direzione scelta dalla UIL quella non solo di difendere lavoratori e cittadini, ma tutte le persone senza alcuna distinzione": così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, che questa mattina ha inaugurato lo sportello internazionale dell'ADOC a Napoli, in via G.Ferraris, nella sede dei servizi della UIL Campania, insieme al presidente e alla vicepresidente ADOC Campania, rispettivamente, Giuseppe Stellano e Imma D'Aquino e la segretaria regionale Camilla Iovino.

" Sempre più richieste e difficoltà abbiamo registrato sul nostro territorio, nei nostri quartieri urbani da parte dei migranti, spesso vessati, raggirati o semplicemente non a conoscenza dei propri diritti come consumatori, e allora abbiamo voluto aprire uno spazio dedicato a loro e accettare una nuova sfida importante, arrivare a tutti, e permettere di sentirsi pienamente integrati come cittadini e consumatori di questa città e di questa regione", ha detto Imma D'Aquino responsabile dello sportello internazionale in Campania. (ANSA).