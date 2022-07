Violenza di genere: siglato a Nola un patto per sconfiggerla

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 07 LUG - Far emergere gli episodi di violenza spesso sottaciuti, ma anche fornire soluzioni veloci e su misura che possano mettere concretamente e definitivamente al riparo le vittime di minacce, abusi e violenza. Sono alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa siglato oggi, a Nola, dal sindaco Carlo Buonauro, che è presidente del coordinamento istituzionale dell'Ambito N23, dal capo della Procura di Nola, Arturo De Stefano, dal presidente del Tribunale di piazza Giordano Bruno, Vincenza Barbalucca, e da esponenti delle forze di polizia, dell'Asl Napoli 3 sud, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli.

"E' stato costituito un sistema di welfare che dà risposte concrete ai problemi ed alle necessità ai cittadini più deboli - ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, Lucia Fortini, presente all'incontro -. Spesso si parla di risorse economiche, ma la riflessione seria va fatta sulla strutturazione dei servizi, sulla capacità di intercettare effettivamente i bisogni e di fornire soluzioni efficaci ai cittadini".

Il modello operativo sperimentale è stato promosso dall'Ambito sociale N23, che comprende 14 comuni, e di cui è coordinatore Giuseppe Bonino, e chiama in causa le istituzioni e le agenzie formative del territorio. Ognuno è chiamato a fare la propria parte "per normalizzare le sproporzioni tra i rapporti personali purtroppo ancora oggi esistenti - spiegano gli organizzatori - e soprattutto per creare un necessario cordone di sicurezza che induca la vittima a fidarsi e soprattutto che la preservi da ripercussioni talvolta fatali". "Ci siamo posti di fronte al problema della violenza di genere - ha sottolineato Bonino, coordinatore dell'Ambito sociale N23 - ed abbiamo deciso di metterci nei panni di chi subisce l'abuso costituendo una rete che fornirà ciò di cui si ha effettivamente bisogno per guardare avanti". (ANSA).