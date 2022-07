Napoli: 500 avvocati a Palazzo Reale per "Toghe d'estate"

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Avvocati in festa a Napoli, precisamente nei giardini di Palazzo Reale, in occasione della serata "Toghe d'estate 2022", il saluto estivo degli avvocati dell'Unione Giovani Penalisti di Napoli, del Centro Studi Calamandrei, di Officina Forense, di Comunicare Liberi e del Movimento forense Napoli.

Ben 500 legali, e non solo, sono accorsi al tradizionale appuntamento in musica per un brindisi prima della pausa estiva, svolta ieri sera.

L'aperitivo "giuridico" si è inserito nella programmazione estiva Palazzo Reale SummerFest che ieri ha visto Mara Venier come madrina, Andrea Sannino e Franco Ricciardi come ospiti e la presentazione di Morgan Partners.

Atmosfera rilassata lontano dalle aule di tribunale e tanto divertimento per i numerosi partecipanti alla festa che ogni anno richiama molti ospiti. Ad accogliere gli invitati c'erano gli avvocati Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell'Unione Giovani Penalisti di Napoli, Alessio Savarese, Direttore Scientifico del Centro Studi Calamandrei, Mario Cianci, presidente di Officina Forense, Alessandro Gargiulo, presidente di Movimento forense Napoli, Giusy De Rosa di Comunicare liberi e Piero Martingano e Fabio Costigliola di Lunare Project.

