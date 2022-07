Musica: Franco126 il 22 luglio all'Ex Base Nato di Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Franco126, al secolo Federico Bertollini, arriva a Napoli dove, venerdì 22 luglio per il tour "Mare Malinconia", sarà al "Suo.na Festival" all'Ex Base Nato di Bagnoli. "Considerato come una delle voci indie pop più apprezzate del momento - sottolinea una nota - il popolare cantautore e rapper romano classe 1992, presentato dalla 'Vivo Concerti' e dalla 'Universal Music Pop', giungerà in città grazie alla 'Fast Forward' pronto a conquistare lo spazio di Via della Liberazione".

Dopo "Polaroid", pubblicato nel 2017 come suo esordio in coppia con Carl Brave e il caso discografico emerso dal web sfociato nel doppio disco di platino, a ottobre del 2018 Franco126 debuttò col singolo "Frigobar", contenuto nel primo disco solista "Stanza Singola", uscito a gennaio 2019. L'album, certificato Platino da Fimi, ha rappresentato un successo diventando subito un disco "cult" per pubblico e critica. A confermare la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. Nel 2020 il ritorno sulle scene dopo la firma come autore per diverse hit: "Blue Jeans", che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di "Multisala" album uscito il 23 aprile 2021 e poi posizionatosi al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto "Che senso ha". Nell'estate 2021 Franco126 è stato protagonista del "Multisala Premiere", dodici date in giro per l'Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma.

Nel frattempo a gennaio di quest'anno è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce "Uscire di Scena" per Bomba Dischi e Island Records.

Un'esibizione quella all'Ex Base Nato Bagnoli per "Suo. Na" Festival, evento musicale, si rileva ancora, "ormai da anni protagonista dell'estate italiana, che si trasformerà in una grande occasione per godere della musica dal vivo di un artista capace in pochi anni di carriera di esplorare e approfondire i più svariati generi musicali". (ANSA).