Musica, dall'8 luglio su tutte le piattaforme il brano "Procida" di Megrè

“Due cuori e due amori a confronto: da un lato, la consapevolezza e l’esperienza di un amore maturo e, dall’altro, l’impeto e l’infatuazione di un amore giovane. L’amore maturo sceglie di riservarsi un momento di pausa nell’attesa di settembre e decide di trascorrere questo periodo a Procida”: con queste parole, la cantautrice Claudia Megrè presenta il suo nuovo singolo, intitolato “Procida” che sarà pubblicato venerdì 8 luglio, su tutte le piattaforme digitali musicali. L’incantevole isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, regala il titolo al brano della Megrè: la più piccola delle isole dell’arcipelago campano fa da sfondo a un brano nato “d’un tratto e inaspettatamente, dopo tanto tempo che l’ispirazione non passava a trovarmi. – spiega la musicista – È stato così che, in una notte dello scorso d’inverno, alle due di notte ho preso la chitarra e ho cominciato a scrivere ‘Procida’ di getto, come se gli accordi e la melodia fossero già nitidi”. Scritto interamente da Claudia Megrè, il brano ha visto impegnato – nella produzione artistica – il musicista Ernesto Nobili, che ha registrato anche le parti di chitarra, di basso, di tastiere e curato le fasi di computer programming. La voce della Megrè racconta i due amori in questo brano, registrato presso il Kammermuzak Studio e impreziosito dalla batteria di Marco Caligiuri; le fasi di mixing e mastering sono state curate da Daniele Chessa mentre le riprese-audio della voce della Megrè sono firmate da Carlo Di Gennaro. Il video ufficiale di "Procida", che uscirà l'11 luglio sul canale ufficiale YouTube di Claudia Megrè, è stato realizzato nell’area del Lido Turistico – con il preciso desiderio di ammirare Procida sullo sfondo. E' diretto da Mauro Casotti e vede impegnati, nelle coreografie curate da Massimiliano Balestra, i ballerini Raffaele Guarino e Claudia Giordano.