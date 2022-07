Covid: in Campania indice di contagio al 33,3%, 6 i decessi

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Sono 13254 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 39.715 test effettuati, per un tasso di contagio pari al 33,37%, in leggera flessione rispetto al 34,67% fatto segnare ieri. I deceduti sono sei. Aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati che oggi sono 34 a fronte dei 30 fatti registrare ieri (+4). In leggero aumento anche i posti letto di degenza occupati 606 (+6). (ANSA).