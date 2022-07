Ricerca: la stazione zoologica Anton Dohrn compie 150 anni

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Guardare al passato per capire cosa c'è da fare e quali sono le sfide del futuro per salvaguardare i mari e gli oceani. E' stato questo lo spirito con cui oggi si è aperta a Napoli la due giorni per festeggiare i 150 anni di storia della stazione zoologica Anton Dohrn, recentemente inclusa tra le migliori dieci istituzioni al mondo nell'ambito della biologia marina.

Un riconoscimento di grande rilievo per la ricerca scientifica italiana nel suo complesso, che vede nel settore marino uno dei suoi punti di forza, alla pari con le più prestigiose istituzioni internazionali statunitensi, francesi, tedesche e australiane. "Guardiamo a una storia di un ente glorioso - ha detto il presidente della stazione zoologica, Roberto Danovaro - queste antiche istituzioni e le loro collezioni ci aiutano a capire che cosa è cambiato nei nostri mari e negli oceani. Si è appena conclusa la conferenza sugli Oceani delle Nazioni Unite e l'impegno globale verso gli oceani è conclamato. Gli oceani sono essenziali anche per mitigare i cambiamenti climatici i cui effetti stiamo vedendo ma per gli oceani dobbiamo fare di più".

Danovaro ha evidenziato come nei due mesi di lockdown i mari erano tornati a popolarsi, con animali come squali e delfini che erano tornati anche nelle acque dei porti: "Quei due mesi - ha aggiunto - ci hanno anche restituito una pesca maggiore anche per il resto dell'anno. Se noi diamo la possibilità al mare di recuperare, lui ci restituisce questa attenzione con gli interessi, ma è fragile e la ripresa delle attività rischia di metterlo nuovamente in condizioni critiche ma noi possiamo fare molto se lo usiamo in modo sostenibile".

Alla manifestazione "150 anni di Scienza presso la Stazione zoologica Anton Dohrn: valorizzare il passato per progettare il futuro" è stata conferita la medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La conferenza ha inoltre ricevuto il patrocino del ministero dell'Università e della ricerca e del ministero della Transizione ecologica. (ANSA).