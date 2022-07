Area ristoro abusiva sequestrata a Mergellina

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Un'area ristoro completamente abusiva che vendeva cibo e bevande e noleggiava attrezzatura balneare è stata scoperta e sequestrata durante controlli condotti dagli agenti del Commissariato San Ferdinando, personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli e della Polizia Locale, con il supporto degli operatori della Polizia Scientifica e del Nucleo Sommozzatori dell'Ufficio Prevenzione Generale. Le verifiche contro i fenomeni di abusivismo sono state condotte nello specchio d'acqua antistante la zona di Mergellina ed in particolare della rotonda Diaz.

Il 41enne napoletano con precedenti di polizia che aveva allestito l'area è stato denunciato per abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea, abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata ed è stato altresì sanzionato per 5000 euro, mentre tutta l'attrezzatura rivenuta (sedie, ombrelloni, tavolini un congelatore) è stata sequestrata.

Inoltre, gli operatori hanno rimosso un sistema di ancoraggio, costituito da cime e longheroni, posto nello specchio d'acqua adiacente il molo ubicato presso la rotonda Diaz, che è stato smaltito da personale ASIA del Comune di Napoli. (ANSA).