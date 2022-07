A Gragnano lo spettacolo di Simona Atzori

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale intraprese dalle Parrocchie dell'Unità Pastorale di Gragnano in sinergia con il Comune, domani, martedì 5 luglio, alle ore 20,30, sul sagrato della Parrocchia San Giovanni Battista sarà ospite Simona Atzori con uno spettacolo "I colori della mia anima" dove rivelerà la sue capacità artistiche raccontando della sua vita.

Nata a Milano nel 1974, Simona Atzori è ballerina e pittrice, una donna nota al pubblico per le numerose mostre nelle principali città italiane e all'estero e per la sua passione verso la danza. Anche se nata senza arti superiori a causa di una malformazione congenita, Simona vive pienamente la sua vita e insegue i suoi sogni fino quasi a rendere possibile l'impossibile. (ANSA).