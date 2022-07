Ventenne annega a Capri, disposta l'autopsia

Un ventenne di Taranto è annegato mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia libera di Marina Grande a Capri. Il giovane è stato soccorso da un altro bagnante e dai familiari. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e della Guardia Costiera di Capri. Vani sono stati i vari tentativi di rianimazione da parte del personale medico accorso sul posto.

La salma è stata trasportata all'ospedale Capilupi dell'isola, e in seguito trasferita a Napoli su ordine del magistrato, che ha disposto l'autopsia per accertare se le cause della morte sono dovute solo ad annegamento o correlate a qualche malore.

Intanto continuano le ricerche via terra delle Forze dell'Ordine locali, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, per rintracciare lo straniero, statunitense, che ieri sera dopo essere sceso dal suo yacht in rada è scomparso nel nulla.