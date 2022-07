Colpi pistola contro auto,le vetture sono di due incensurati

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Appartengono a due incensurati le due auto contro le quali sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco nella serata di ieri in viale Margherita, a Napoli.

Nessuno è rimasto ferito. I Carabinieri della compagnia Poggioreale e quelli della sezione Investigazioni scientifiche hanno trovato sull'asfalto un bossolo 9x19, due bossoli 9x21, sei bossoli 6x35 e due frammenti di ogiva. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. (ANSA).