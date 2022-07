Premi: duemila presenze per Artis Suavitas Civitas

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Duemila persone, tra il 28 e il 30 giugno, hanno assistito nel Palazzo Reale di Napoli agli eventi previsti dal cartellone di Artis Suavitas Civitas consentendo agli organizzatori di raggiungere l'obiettivo di favorire il dialogo intergenerazionale su temi come le nuove modalità di fruizione dei musei, la sostenibilità ambientale, la storia di Napoli attraverso le opere della pittura napoletana dell'Ottocento, l'alta moda con il docufilm sulla maison E.

Marinella, il cinema con la presentazione del libro sulla vita di Monica Vitti, il cibo tra identità e cultura e l'incontro con personaggi importanti nel corso della cerimonia di premiazione.

Il progetto culturale è stato organizzato dall'Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune, dell'Università 'Federico II', di RAI -Campania e del Palazzo Reale.

"Abbiamo scelto il Palazzo Reale di Napoli - dice l'avvocato Larizza - come location della nostra kermesse in quanto rappresenta un fiore all'occhiello di quell'inestimabile patrimonio artistico e culturale di cui la Campania è notevolmente dotata, contribuendo così alla promozione e valorizzazione di un sito di grande pregio storico e architettonico. In relazione ai premiati, desidero ringraziare il Comitato Scientifico per aver individuato quelle eccellenze internazionali che con le loro qualità contribuiscono quotidianamente alla diffusione delle arti, della cultura e del sapere in diversi ambiti, ovunque nel mondo". La cerimonia di consegna dei Premi Artis Suavitas 2022, condotta da Veronica Maya, ha regalato emozioni agli spettatori presenti nel Teatro di Corte. ‘L’albero della Cultura’ è stato assegnato a Piero Angela (giornalista e divulgatore scientifico), Pupi Avati (regista), Diego De Silva (scrittore), Laura Delli Colli (giornalista e scrittrice), Oscar Farinetti (imprenditore), Massimiliano Gallo (attore e regista), Hauser (musicista), Alessio Lapice (attore), Milot (pittore e scultore), Michelangelo Pistoletto (pittore e scultore), Liu Ruowang (pittore e scultore),; Maya Talem (attrice e modella). Durante il gran galà di premiazione, lo scrittore Maurizio de Giovanni, accompagnato dalla chitarra del maestro Antonio Saturno, è stato protagonista di un emozionante monologo dedicato al paroliere e poeta Vincenzo Russo, autore dei versi di I' te vurria vasà, 'A serenata d' 'e rose, Maria Marì, Canzona bella, Nuttata a mare, Torna Maggio e L'urdema canzone mia (Tutt'è fernuto). Lo scrittore sul palco del Teatro di Corte ha fatto comprendere come Vincenzo Russo, pur senza ricevere un’istruzione regolare, rappresenti tuttora un simbolo di eccellenza nel mondo delle arti e della cultura. A chiudere l’edizione di Artis Suavitas Civitas 2022 il musicista Hauser che, nel ritirare il premio dalle mani del presidente Antonio Larizza, hsi è esubito con il suo violoncello. Durante la cerimonia è stato premiato anche il dottor Luca Orlando, in qualità di vincitore del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell'Anno Accademico di riferimento.(ANSA).