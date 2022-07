Niente acqua e disagi per il caldo in centro nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Taniche e bottiglie di plastica.

Nei giorni del grande caldo, in un grosso centro della provincia di Napoli, Marano, oltre 57 mila abitanti in totale, continuano da almeno tre mesi i pesanti disagi per i residenti. Niente acqua o solo con continue interruzioni per circa 30 mila persone che vivono nei quartieri periferici e nella zona alta della città. Ancora non risolto il guasto idrico della centrale idrica. Gli interventi di riparazione finora messi in campo non hanno risolto il problema. I cittadini sono esasperati, chiedono una azione risolutiva che consenta di porre fine all'emergenza.

E nel frattempo l'unica possibilità di approvvigionamento arriva dalle autobotti. (ANSA).