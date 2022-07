Covid: in Campania ancora in aumento i ricoveri ordinari

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - In Campania il tasso di positività, con gli ultimi dati del bollettino regionale Covid, supera il 35%. Sono 11.428 i positivi a fronte di 32.601 test per un tasso del 35,05 rispetto al 34,93 di ieri. Calano i ricoverati in intensiva, da 29 a 25, mentre crescono ulteriormente quelli in degenza ordinaria, passando da 481 a 492. Nessuna nuova vittima ci sono altri tre morti dei giorni precedenti ma registrati ieri. (ANSA).