Premio Pio Alferano 2022, è Castellabate a ospitare l'evento

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Entra nel vivo la Decima Edizione del Premio Pio Alferano con la cerimonia di premiazione del 2022 che si terrà il 2 luglio al Belvedere San Costabile di Castellabate, uno dei luoghi panoramici più belli d'Italia con la direzione artistica affidata a Vittorio Sgarbi.

Il Premio Pio Alferano, organizzato e promosso dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, si avvale per questa edizione del patrocinio del Comune di Castellabate (SA), del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, della Real Casa di Borbone delle due Sicilie e dell'Abbazia Benedettina della SS.

Trinità di Cava.

Ospite d'onore sarà la principessa Beatrice di Borbone, sarà presente alla cerimonia e all'inaugurazione della mostra Imitanda. Il mito dell'archeologia e il sogno del Grand Tour nella collezione Di Giaimo, allestita nelle sale espositive del Castello dell'Abate a Castellabate (Sa).

A ritirare il premio, una preziosa scultura in ceramica realizzata in esclusiva dal Maestro Livio Scarpella e dal titolo Desiderantes, la giornalista Hoara Borselli; la giornalista e volto simbolo del Tg5 Mediaset Cesara Buonamici; la giornalista e conduttrice de La7 Myrta Merlino; l'Abate di Montevergine (AV), Don Riccardo Luca Guariglia; il cantautore e scrittore Enrico Ruggeri; l'attore Bruno Torrisi; il saggista e scrittore Marcello Veneziani e il Direttore degli scavi archeologici di Pompei, Gabriel Zuchtriege. Tutte personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'imprenditoria e del sociale. (ANSA).