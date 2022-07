Nappi, perchè migrante con precedenti era in giro?

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - "È mai possibile che un immigrato gravato da precedenti di polizia possa andarsene liberamente in giro a terrorizzare le persone ed aggredire i commercianti? Evidentemente sì, per la Lamorgese e per i finti buonisti della sinistra. L'immigrazione senza controllo degenera ogni giorno di più anche a Napoli, ed è un'emergenza nazionale. Ma a sinistra la priorità adesso è lo Ius scholae, nella logica che i diritti vanno estesi a tutti mentre le regole le devono rispettare solo le persone perbene, 'ostaggio' di bande di extracomunitari che agiscono totalmente impuniti". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega, a proposito del migrante che ha ferito un commerciante. (ANSA).