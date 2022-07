Ministro Turismo, grazie a Nutella,è parte promozione Italia

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - "Non possiamo che ringraziare Nutella e i dirigenti del gruppo per la grande promozione dell'Italia nel mondo". Lo afferma il ministro per il turismo Massimo Garavaglia al Global Youth Tourism Summit in corso a Sorrento, dove stamattina i giovani provenienti da tutto il mondo hanno fatto colazione con pane e Nutella declinato con i sette pani principali del Paese.

Una nuova iniziativa della Ferrero dopo la campagna con i vasetti "Ti amo Italia": "La campagna fatta sui vasetti nei mesi scorsi - spiega il ministro - è stata bellissima e con risultati molto positivi; ora prosegue con il pane, con una campagna nuova che è perfetta perché oltre a promuvere un prodotto fantastico come la Nutella, che non ha bisogno di promozione perché basta assaggiarla una volta e poi piace e crea una bella assuefazione, contribuisce a far conoscere le qualità e le diversità che abbiamo nel Paese. Tutto questo è fantastico".

Sull'enograstronomia come 'molla' dei viaggi in Italia, Garavaglia sottolinea che certamente "è uno dei principali motivi per scegliere il nostro Paese come destinazione. In tante realtà è il primo punto per scegliere l'Italia, che è tra i primi al mondo per l'enogastronimia. Dobbiamo lavorare per promuoverla, perché spesso diamo per scontati i nostri piatti e i nostri vini, in quanto tutti noi sappiamo cosa riserva tutta Italia. Dopo questo primo congresso mondiale con l'Onu sui ragazzi nel turismo, a settembre faremo il prmo congresso mondiale del turismo legato al vino, perché insieme alla bottiglia c'è il territorio che produce quel vino". (ANSA).