Influenza: Di Visconti, Campania punti di più su prevenzione

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "La Campania può fare ancora di più per aumentare ulteriormente la copertura vaccinale contro l'influenza negli anziani ma anche nel puntare su vaccini a alto dosaggio", che si sono rivelati più efficaci a proteggere popolazioni particolarmente fragili. Lo ha detto Michele Schiano Di Visconti, segretario della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, intervenendo durante l'incontro dal titolo "Vaccinare e' proteggere" promosso da Sanofi nell'ambito delle campagna di prevenzione contro l'influenza, che vede oggi a confronto esperti e istituzioni delle Regioni Puglia, Campania e Sicilia.

"Bisogna avere la capacità di arrivare a ogni singolo paziente, soprattutto i fragili e gli anziani - ha aggiunto Di Visconti -, anche puntando sull'aiuto fondamentale dei medici di medicina generale. Perché, se non si punta ad investire su una migliore prevenzione vaccinale nella popolazione anziana, il rischio - ha concluso - è anche quello di vedere un aumento di ricoveri e complicanze per l'influenza, e dei relativi costi per il sistema sanitario regionale". (ANSA).