De Laurentiis 'Khvicha, contribuisci a Napoli vincente'

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - "Benvenuto Khvicha! Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente". Così il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato su Twitter l'ufficializzazione.

dell'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano in cui contratto di cinque anni è stato depositato ufficialmente dal Napoli alla Lega.

L'attaccante è stato acquistato per 10 milioni dal Dinamo Batumi, club dove si era trasferito dal club russo del Rubin Kazan dopo l'inizio della guerra in Ucraina. (ANSA).