Covid: in Campania in ulteriore aumento i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - In Campania non si arresta la crescita dei casi di Covid. Secondo l'ultimo bollettino, i positivi sono stati 10.699 a fronte di 30.626 test, con un tasso del 34,93% rispetto al 32,9 di ieri.

I ricoveri in terapia intensiva aumentano da 27 a 29, quelli nei reparti ordinari registrano un balzo da 453 a 481.

Altre due le vittime, una nelle ultime 48 ore e una verificatasi in precedenza ma registrata solo ieri, (ANSA).