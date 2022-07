A.d. Enit a colazione pane e Nutella,cucina pesa sul turismo

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - "L'enogastronomia è uno dei driver nella scelta di venire in Italia a passare uno o più periodi di vacanza. E la colazione è uno dei punti principali considerati dai giovani per valutare un Paese". Lo ha detto Roberta Garibaldi, amministratore delegato dell'Enit, a Sorrento dove stamattina si è svolta una colazione con i diversi tipi di pane italiano con la Nutella per le decine di ragazzi del GYTS 2022, il Global Youth Tourism Summit, in corso.

"Una delle pubblicazioni sul turismo in Germania - spiega Garibaldi - indica l'Italia come primo Paese scelto per motivazioni enogastronomiche. Sappiamo anche dai dati che la colazione è molto importante, la maggior parte delle recensioni è fatta su questa motivazione, che ha a che fare con le nostre tipicità. Questo momento di assaggiare i pani ci rappresenta come sistema Paese; il turista gradisce molto la prima colazione e dunque è importante averla con i prodotti del territorio che si visita". (ANSA).