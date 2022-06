Zecchino d'oro, in gara due bambini della Campania

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Zecchino d'Oro 2022: 17 in gara a novembre: 'Mambo Rimambo (Testo e Musica di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea Casamento) cantata da Frida Ruggeri, 8 anni, di Moncalieri (Torino); ' Ci vuole pazienza' (Testo di Carmine Spera e Flavio Careddu - Musica di Valerio Baggio) cantata da Beatrice Marcello, 4 anni, di San Fermo della Battaglia (Como) ed Elia Pedrini, 9 anni, di Parma; 'Come King Kong' (Testo e Musica di Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario) cantata da Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania; 'L' orso col ghiacciolo' (Testo di Mario Gardini - Musica di Giuseppe De Rosa) cantata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (Firenze); 'L' acciuga raffreddata' (Testo e Musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini) cantata da Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa; 'Il mondo alla rovescia' (Testo di Maurizio Festuccia - Musica di Francesco Stillitano) cantata da Susanna Marchetti, 10 anni, di Gignano (Aquila) ; 'Zanzara' (Testo di Luca Angelosanti - Musica di Francesco Morettini) cantata da Francesco Berretti, 5 anni, di Genova, Diana Giorcelli, 6 anni, di Monza e Olga Gorgone, 6 anni, di Paola (Cosenza); ' Il panda con le ali' (Testo e Musica di Virginio e Daniele Coro) cantata da Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (Ragusa); ' Mettiamo su la band' (Testo di Davide Capotorto e Roberto Palmitesta - Musica di Alessandro Augusto Fusaro e Giuseppe Carlo Biasi) cantata da Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano (Napoli); 'Mille fragole' (Testo di Massimo Zanotti e Deborah Iurato - Musica di Massimo Zanotti) cantata da Maryam Pagliarone, 9 anni, di Roma; 'La canzone della settimana' (Testo e Musica di Eugenio Cesaro) cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant'Angelo d'Alife (Caserta); 'Il maglione' (Testo di Filippo Pascuzzi - Musica di Filippo Pascuzzi e Davide Civaschi in arte Cesareo) cantata da Massimiliano Peralta, 7 anni, di origine sarda da Varsavia; 'Gioca con me papa'' (Testo e Musica di Enrico Ruggeri) cantata da Gioele Frione, 8 anni, di Finale Ligure ; 'Giovanissimo papà' (Testo e Musica di Antonio Iammarino e Luca Medici) cantata da Giorgia Nocentini, 8 anni, di Reggello. (ANSA).