Positivo al Covid aggredisce infermiere che gli nega la pizza

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Un infermiere è stato insultato e poi preso per il collo da un paziente positivo al Covid al quale, poco prima, aveva chiesto di non consumare la pizza nei locali del pronto soccorso. Il fatto è successo la scorsa notte a Napoli, nell'ospedale Pellegrini, che si trova nel centro della città.

L'aggressione è scattata poco prima della mezzanotte: in ospedale si è recata una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti. (ANSA).