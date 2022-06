Musei: Capodimonte, weekend tra mostre, teatro e musica

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Capodimonte protagonista di un fine settimana nel segno della cultura. Come tutti i siti statali domenica prossima al Museo e Real Bosco di Capodimonte ingresso gratuito con la possibilità di visitare la mostra 'Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo'. Ma da domani al 3 luglio, sono tante le attività e gli spettacoli in programma del Campania Teatro Festival e quellli a cura di MusiCapodimonte. Altre tre le mostre in corso: 'Salvatore Emblema' (chiusa domenica così come il primo piano e l'arte contemporanea), 'Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a 'Napoli', Cecily Brown. The Triumph of Death'. Nelle sale del museo sabato e domenica si potrà ascoltare musica con al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e assistere alla performance della Compagnia Arcoscenico. Per il Campania Teatro Festival ricco programma in vari spazi: al Museo (1, 2 e 3 luglio ore 17.00) 'Exhibition'; nel Cortile della Reggia (1 e 2 luglio ore 21.00) 'Le Troiane, la guerra e i maschi. Una re-visione necessaria'; al Giardino dei Principi, Lontano, la sezione di letteratura a cura di Silvio Perrella; nel Giardino Paesaggistico di Porta Miano (3 luglio ore 22.30) lo spettacolo 'La Salvazione'; nelle Praterie del Gigante (2 luglio ore 22.30) 'Marilyn Monroe: fragments', mentre dal 3 luglio fino al 12 prende il via la rassegna SportOpera a cura di Claudio De Palma e Vesuvioteatro. Primo appuntamento domenica 3 luglio alle ore 21 con il debutto assoluto 'Sergio Rubini legge Agassi'. In Auditorium i terrà il convegno FESTIV-ALL (1 e 2 luglio, dalle ore 10 alle ore 17). Domani dalle 14,30 alle 19 alla Casa della Salute e del Benessere nella Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte 'Tuteliamo insieme la salute: open day dedicati alle vaccinazioni in adolescenza'. (ANSA).