Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato nella notte il bilancio di previsione 2022-2024 e le altre delibere all'ordine del giorno. La delibera sullo schema di bilancio ha avuto il via libera a maggioranza con l'astensione del consigliere Maresca e il voto contrario di Guangi e Palumbo.

Approvate poi all'unanimità le due delibere sui debiti fuori bilancio, illustrate dall'assessore Baretta, la prima n. 205 del 13/06/2022 per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 novembre al 31 dicembre 2021, la seconda, n. 208 del 13/06/2022 per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 rilevati dai servizi dell'Ente nell'ambito dell'attività di verifica e ricognizione finalizzata alla transazione dei crediti commerciali al 31/12/2020. (ANSA).