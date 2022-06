Manfredi, puntiamo a recuperare aree per nuove spiagge

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - "Le spiagge a numero chiuso di accesso sono una richiesta che ci è venuta dall'Autorità Portuale, che ha competenze sul demanio marittimo. C'è un tema di sovraffollamento su alcune spiagge che hanno difficoltà di accesso, un problema di sicurezza che si è evidenziato e merita responsabilità". Lo ha detto il sindaco di Napoli gaetano Manfredi a margine dell'inaugurazione del nuovo centro di ricerca Dorn al Molosiglio.

Sulle proteste dei napoletani per l'accesso limitato al mare cittadino, Manfredi ha precisagto che "l'Autorità ci ha chiesto di replicare l'ordinanza che era stata emessa per motivi covid negli anni scorsi e mantenerla per garantire un accesso controllato e sicuro alle spiagge. Ora su sollecitazione di tanti cittadini ne discutiamo con l'Autorità Portuale per aumentare le quote di accesso. E' chiaro che c'è uno spazio fisico che deve essere occupato e va anche garantita la sicurezza: per noi è un grande onere verificare e controllare gli accessi. Questo però è un grande problema indipendente dal tema di balneazione e concessioni e la mancanza di accesso alle spiagge libere, sono temi portati avanti negli scorsi anni dalle Autorità Portuali e quindi sull'intero tema la competenza del Comune non c'è, ma crediamo che sia importante garantire la pssibilità di balneazione per i napoletani. E' ovvio che abbiamo due grandi siti sull'area est e sull'area ovest di Napoli che vanno recuperati a una balneazione sicura per dare una ulterire spiaggia ai napoletani". (ANSA).