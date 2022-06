Incendi: Pozzuoli, si estende il rogo sul monte Barbaro

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Si è esteso l'incendio in corso da ieri a Pozzuoli sul monte Barbaro.

Sono sette attualmente i fronti di fuoco tenuti sotto controllo dalla Protezione Civile della Regione Campania che, anche oggi, ha inviato sul posto tre elicotteri regionali, un Canadair Ericcson è un canadair dello Stato.

Al momento, due focolai stanno interessando l'insediamento militare americano di Carney Park. Altri quattro focolai sono situati dal lato di via Campana è uno sul monte Sant'Angelo.

I volontari della Protezione civile regionale hanno provveduto a montare anche una vasca idrica per agevolare il prelievo dell'acqua necessaria. (ANSA).