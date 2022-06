Ciclismo:Chiappucci racconta le vittorie in libro di Porreca

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Il Grande ciclismo, di scena al BClub di Nola, scalda il cuore di tantissimi appassionati intervenuti. La maglia gialla del Tour Claudio Chiappucci ha presentato "Il Giro racconta", il libro di Gian Paolo Porreca (edito da LeVarie) che percorre la storia dei 115 arrivi della corsa rosa in Campania, impreziosito da due racconti inediti sul ciclismo di Gianfranco Coppola e di Gian Poalo Ormezzano. Al fianco del Diablo, uno dei ciclisti più amati di sempre dai tifosi italiani, è intervenuto il campione olimpico di pallanuoto Pino Porzio. Insieme hanno partecipato, inoltre, al forum promosso dall'Unione Stampa Sportiva Italiana, con la presenza del presidente Gianfranco Coppola, sul tema "Lo sport.

Quando vincere è la gioia della fatica tra inclusione sociale e accoglienza".

Chiappucci e Porzio hanno raccontato di quella meravigliosa, indimenticabile estate del 1992, proprio 30 anni fa, quando prima il Diablo compì il 18 luglio la clamorosa impresa di vincere la mitica tappa del Sestriere al Tour de France, arrivando solo e in maglia a pois al traguardo; poi, tre settimane dopo, il 9 agosto, Pino Porzio conquistò con l'Italia l'oro olimpico di Barcellona, al termine di una finale infinita e indimenticabile giocata e vinta contro la Spagna di Estiarte.

Emozioni, ricordi e una piacevole galleria di foto e di video hanno caratterizzato la presentazione de "Il Giro Racconta", nella tradizione atmosfera glamour che distingue da sempre il BClub di Giuseppe Vilardi e di Michele Vittorioso, il bellissimo e rinomato ristorante italiano a Nola, con la raffinata e talentuosa guida dello chef Ugo Patierno.

La presentazione ha rappresentato anche l'occasione per parlare dell'ormai imminente partenza del Tour de France (il primo luglio prossimo) con Claudio Chiappucci, uno dei grandi protagonisti della corsa a tappe francese negli anni 90 (tre volte sul podio finale, vestendo sia la maglia gialla sia la maglia a pois di migliore scalatore), tornato sulle strade della Campania che ama e che lo hanno visto spesso vincitore e protagonista nella sua lunga carriera, insieme all'amico di sempre Salvatore Letizia e a tantissimi appassionati e suoi tifosi arrivati a Nola per salutare il Diablo azzurro. (ANSA).