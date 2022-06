Musicultura, vincono gli Yosh Whale

(ANSA) - MACERATA, 26 GIU - Il gruppo Yosh Whale, formato da quattro ragazzi salernitani, vince la 33/a edizione di Musicultura allo Sferisterio di Macerata con la canzone "Inutile" e riceve il premio di 20mila euro messo in palio da Banca Macerata. "E' una bella sorpresa in questo momento difficile - hanno dichiarato ieri nella serata finale della manifestazione di fronte al pubblico plaudente che gremiva l'Arena - useremo questi soldi per finanziare il nostro tour".

Amici d'infanzia (hanno tutti 26 anni): Vincenzo Liguori (voce), Andrea Secondulfo (tastiera), Ludovico Marino (chitarra) e Samuele De Rosa (batteria), condividono la stessa passione di far musica, e hanno impresso per contrasto nella loro canzone, che parla di palazzi grigi e vite di periferia, il segno di un nuovo inizio per liberare l'immaginazione. A un passo dal laurearsi in filologia moderna Liguori, diplomati al conservatorio gli altri tre, hanno portato nel brano i loro gusti e la loro esperienza, creando un mix ritmatissimo che, mescolando tammurriata, sonorità metal e rock elettronico, li ha portati alla vittoria. Ma a trionfare insieme a loro ieri sera sono stati anche il divertimento e la musica popolare d'autore, vera mission della manifestazione.

La sintesi delle due serate finali di Musicultura, sarà trasmessa a luglio nel programma televisivo 'Musicultura Festival 2022', sul secondo canale della Rai, partner dell'iniziativa anche con Rai Radio 1 che ha seguito l'evento in diretta. (ANSA).