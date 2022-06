Giffoni: prorogate al 30 giugno iscrizioni start up giovani

(ANSA) - GIFFONI, 25 GIU - Si allungano i tempi di iscrizione per le startup e gli spin off del mondo bambini e ragazzi a Giffoni. Visto il grande interesse riscosso, la call per partecipare a Giffoni For Kids (Gfk) è stata infatti prorogata fino al 30 giugno. GFK è il primo programma di accelerazione di startup, spin-off e giovani talenti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids & Teens di tutto il mondo.

Partner del programma targato Giffoni Innovation Hub, finanziato dalla Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 - ASSE III obiettivo specifico 14), sono la società di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems di UniSa.

La call è rivolta a tutte le startup costituite e alle business idea che offrono soluzioni negli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion.

GIH (Giffoni Innovation Hub) all'interno di GFK offre agli startupper tre mesi di attività e affiancamento; l'utilizzo della Giffoni Multimedia Valley, un corso garantito per agevolarli nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni e, infine, per i 10 progetti migliori la possibilità di partecipazione ad eventi come lo Startupitalia Open Summit. L'obiettivo di GFK è quello di mettere a frutto la collaborazione tra aziende, Università, centri di ricerca, incubatori di impresa per favorire lo sviluppo dell'ecosistema per l'Innovazione in Campania. Tutte le info qui https://bit.ly/3ynRcvP. (ANSA).