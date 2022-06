Cinema: 'Viva Viviani' all'Ischia Film Festival

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - L'Ischia Film Festival celebra quest'anno il suo Ventennale dal 25 giugno al 2 luglio con proiezioni, incontri e eventi nel Castello Aragonese.

In programma domenica 26 giugno un ritratto di Raffaele Viviani, uno dei maggiori drammaturghi italiani, raccontato attraverso memorie familiari inedite e testimonianze di personaggi legati alla sua opera; mostrerà una Napoli dalle mille sfaccettature in "Viva Viviani". Il film, che sarà proiettato alle ore 21:00 presso il Piazzale delle Armi, ha la regia di Stefano e Mario Martone, entrambi presenti in sala per un incontro col pubblico prima della proiezione.

A seguire, alle ore 22:30, Lucio Arisci, regista di "The yellow queen - a road movie" dialogherà con il pubblico presente su un possibile sviluppo sostenibile, tematica alla base della sua opera. Nella Cattedrale dell'Assunta, alle ore 21.00, verrà proiettato il film "Terra dei padri" (anteprima campana), preceduto dall'incontro con il regista Francesco Di Gioia.

Realizzato con materiale d'archivio, il cortometraggio segue le esperienze e i ricordi del poeta sovvertendo la funzione propagandistica originale delle immagini della deportazione di numerosi civili nei primi anni di occupazione italiana in Libia.

La serata prosegue, alle ore 21:30, con l'incontro con Gabriele Pignotta, regista di "Toilet", e la proiezione di questo particolare one man movie cui si aggiungono le voci off di Vanessa Incontrada, Francesco Pannofino e Lillo Petrolo.

La Terrazza del Sole, invece, accoglierà alle ore 21:00 Mariangela Cicarello, regista di "Calypso", in cui racconta, in un misto tra italiano e dialetto napoletano, l'evoluzione del rapporto tra due donne le quali, nel preparare uno spettacolo liberamente ispirato all'Odissea, si reinventano attraverso nuove identità, e, a seguire, alle ore 22:00, l'incontro con Andrea D'Ambrosio, regista di "Il sentiero dei lupi" (anteprima italiana). (ANSA).