Folla ricoverati in pronto soccorso Cardarelli, reparto chiude

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Ancora - dopo quanto era accaduto già nelle scorse settimane - folla, nuova saturazione e nuova chiusura per il pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. L'accesso stamattina è stato chiuso e concesso solo a chi arriva in codice rosso. La sospensione dell'apertura a tutte le altre urgenze è stata decisa per la folla di 140 pazienti che sono nell'untà di pronto soccorso attualmente, alla vigilia del week end. Sature tutte le strutture dell'emergenza-urgenza dell'ospedale di Napoli: di qui il provvedimento de bed manager dell'ospedale Ciro Coppola che ha deciso la chiusura, avvisando anche il 118. (ANSA).