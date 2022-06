Covid: in Campania i contagi arrivano a sfiorare il 30%

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Balza fino a quasi il 30 per cento il tasso di positività in Campania. A fronte di 19.701 test, infatti, i positivi sono 5.810: si tratta del 29,49% mentre ieri il dato era del 27,2%.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 21, mentre si registra un leggero calo per i ricoveri ordinari, da 342 a 338. Altre otto vittime si aggiungono al bilancio totale. Una nelle ultime 48 ore e sette in precedenza ma registrate solo ieri. (ANSA).