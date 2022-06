Camorra: a Napoli nasce comitato liberazione, plauso Lamorgese

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - ''Il quadro che si presenta ai nostri occhi a Napoli è molto complesso. A Fuorigrotta, come in altre zone della città, è in atto una recrudescenza del conflitto tra opposte fazioni camorristiche per il controllo dei traffici illeciti che continua a far registrare dall'inizio dell'anno episodi di violenza intollerabili che pregiudicano la convivenza civile e destano allarme tra i cittadini''. Sono le parole espresse dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un passaggio del messaggio inviato a Napoli in occasione della presentazione del Comitato di liberazione dalla camorra Area Ovest di Napoli.

Cittadini, associazioni, scuole, sindacati, commercianti e gruppi di volontariato che vivono e operano nel quartiere di Fuorigrotta, area occidentale di Napoli, hanno deciso di mettersi insieme, dopo l'escalation che si è registrata. ''In questo contesto - prosegue Lamorgese - lo Stato deve fornire una risposta complessiva ed articolata intervenendo con un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio ad opera delle forze di polizia che, insieme alla magistratura, stanno svolgendo un grandioso lavoro''. Il ministro, nel suo messaggio, ribadisce inoltre la necessità ''per contrastare le organizzazioni criminali, di una sempre più stretta collaborazione tra le istituzioni e le diverse componenti della società civile. In quest'ottica - prosegue - è centrale la realizzazione di un percorso condiviso e di rete per arginare l'esclusione sociale e culturale di cui, troppo spesso, sono vittime i giovanissimi ai quali invece dobbiamo saper offrire modelli e valori di legalità e crescita, visibili e percepiti come vincenti''. (ANSA).