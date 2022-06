Cyndy Lauper festeggia 30 anni d'amore e compleanno a Capri

(ANSA) - CAPRI, 23 GIU - Happy birthday Cindy Lauper: l'icona della musica pop si è regalata una vacanza a Capri, ha scelto infatti l'isola blu per festeggiare non solo il suo compleanno - che cade proprio il 22 giugno - ma anche i trenta anni di matrimonio con l'attore David Thornton. Il soggiorno della coppia a Villa Marina si è concluso oggi con il pranzo al ristorante Ziqù nello stesso hotel eletto a 'buen retiro'. Bagno nelle acque azzurre dei Faraglioni alla Fontelina, e shopping in Piazzetta dove Cindy si è fatta immortalare da una sua fan che ha subito riconosciuto l'interprete di successi senza tempo come Girl just want to have fan, True color e Time after time, nonostante indossasse gli occhiali e un elegantissimo cappello a forma di cono. (ANSA).