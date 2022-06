Arrestati da Ps dopo inseguimento, confermato carcere per i tre

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Il gip del Tribunale di Napoli Nord Daniele Grunieri ha confermato la misura cautelare del carcere per F.F. 44enne di Marano (Napoli), e di G.D.A. e E.I., 45enne e 56enne di Giugliano in Campania (Napoli), accusati di porto illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I tre sono stati bloccati lo scorso 20 giugno dopo un inseguimento scattato a Villaricca, nel Napoletano, dopo che i banditi avevano forzato in posto di blocco. La fuga è poi terminata nella vicina Mugnano, dove sono stati bloccati e arrestati. Uno dei malviventi, quello seduto sul sedile posteriore, durante la fuga, ha puntato un'arma contro la pattuglia: i poliziotti hanno sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio e altri due ai pneumatici della vettura.

Durante il tragitto i malviventi hanno lanciato dai finestrini della loro vettura due borselli contenenti munizioni e tre pistole, una delle quali rapinata a una guardia giurata a Volla (Napoli) e un coltello con la lama di 23 centimetri.

(ANSA).