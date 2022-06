Tutto il gruppo consiliare M5s di Pomigliano va con Di Maio

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 22 GIU - Tutto il gruppo consiliare del M5s di Pomigliano d'Arco (Napoli), segue il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e passa al nuovo movimento politico "Insieme per il futuro". I consiglieri hanno comunicato la scelta al presidente del Consiglio comunale, Salvatore Cioffi, anche lui in forza M5s che passerà insieme ai colleghi Raffaella Morra, Federica Passariello, Alessandro Salvi e Saveria Toscano. Una scelta non certo inattesa a Pomigliano d'Arco, città del ministro, dove alle ultime elezioni comunali del 2020, si diede vita al "laboratorio Pd-M5s" che risultó vincente.

"Per noi tutti Luigi Di Maio è espressione dei valori che hanno caratterizzato la crescita politica di un movimento che ha migliorato la vita di tanti cittadini grazie alle battaglie portate avanti ad esclusivo interesse della collettività. Siamo certi che la percezione di molti sarà quella di fiducia in chi ha sempre dimostrato di aver agito per il bene comune", ha detto Raffaella Morra, capogruppo consiliare del M5s a Pomigliano d'Arco. "Oggi, il terreno dove poter continuare a coltivare e sviluppare grandi obiettivi necessita di nuova linfa - ha aggiunto la consigliera - senza ostacoli, senza timore di perdita di consensi ad esclusivo interesse dell'obiettivo da raggiungere. Per questo motivo, ciascun componente del gruppo che rappresento, senza esitazione, si sente di sposare il progetto evolutivo insieme al ministro Di Maio, un progetto che è in continuità con i valori che abbiamo sempre perseguito".

Oltre ai cinque consiglieri, l'amministrazione comunale pomiglianese conta anche due assessori in forza M5s, Salvatore Esposito, amico di lunga data del ministro degli Esteri, e Carmine Sautariello, ex collega universitario di Di Maio, che dovrebbero a loro volta aderire al progetto "Insieme per il futuro" dopo l'ufficializzazione in Consiglio comunale della nuova componente politica. (ANSA).