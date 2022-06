Assemblee tassisti, a Napoli taxi introvabili

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Questa mattina sono partite le prime assemblee spontanee in diverse città italiane nelle quali è risultato difficile trovare una macchina bianca, specialmente presso le stazioni ed aeroporti. Roma, Milano, Firenze e Napoli preparano la lotta contro il governo, "che non sembra avere preso in considerazione le motivazioni delle agitazioni e le preoccupazioni dei lavoratori che chiedono lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza", spiegano gli stessi lavoratori adesso in presidio sotto Palazzo Chigi. (ANSA).