Restyling quartiere Napoli,scale dipinte come libri d'autore

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Scale dipinte come copertine di libri. E' l'iniziativa dell'artista Paolo La Motta che per l'operazione di restyling della scalinata di Via Cagnazzi del rione Sanita' a Napoli ha coinvolto i bambini dei laboratori dell'Associazione Centro Diurno Polifunzionale "Progetto Oasi" .

"L'intervento - si legge in una nota di presentazione - prende forma in una zona del quartiere distante dagli itinerari turistici e si propone come 'La prima scala della cultura'".

"È un omaggio ad autori legati a questi luoghi - spiega Motta - un pretesto per ricordare certi scrittori e le loro opere per noi intramontabili come 'La livella di Totò', 'Il Ventre di Napoli' di Matilde Serao, 'La gatta Cenerentola' di Roberto de Simone".

Sulla 'Scala della cultura' c'e' spazio anche per testi classici come "Martin Eden" di Jack London o "Lettera a una professoressa" di don Milani, accanto a Raffaele Viviani, Goffredo Fofi, lo stesso Luca Samuele Cagnazzi a cui e' intitolata la strada.

"Su queste stesse scale si trova il 'basso di Concetta' che - anticipa il presidente della III Municipalità, Fabio Greco - è destinato a diventare libreria e biblioteca".

"E' importante - conclude Pina Conte, la coordinatrice dell'associazione Centro diurno 'Progetto Oasi' - portare la cultura lì dove manca". A sostenere l'iniziativa i consiglieri Valeria Vespa, Carlo Restaino e Gennaro Di Biase. Il lavoro completato si ammirerà agli inizi del mese di luglio. (ANSA).