Maturità:sindaco Pomigliano vieta vendita alcolici a minori

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 21 GIU - Il sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), Gianluca Del Mastro, vieta la vendita degli alcolici e dei superalcolici ai minori, ma solo dalle 21 di stasera alle 4 di domani. E' quanto si evince da un'ordinanza a firma del primo cittadino in vista della ''notte prima degli esami'', nella quale il sindaco ha sottolineato l'abitudine diffusa ''tra i più giovani di celebrare l'inizio degli esami di maturità riversandosi nelle strade, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione, facendo diffusamente uso di alcolici e superalcolici''.

''In questa particolare occasione ludica - si legge nel documento - la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche aumentano in modo esponenziale i rischi connessi alla sicurezza, all'incolumità cittadina nonchè la percezione di disagio dei cittadini che possono lamentare lesioni al diritto al riposo e alla serena convivenza civile''.

Del Mastro, quindi, richiamando anche la legge che vieta la vendita o la somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori, ha disposto lo stesso divieto però per la sola ''giornata di martedì 21 giugno a partire dalle ore 21 e fino alle ore 4 del 22 giugno'', predisponendo inoltre il divieto di assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico per il consumo delle stesse, e la chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita di cibi e bevande a partire dall'una di domani. (ANSA).