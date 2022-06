Primo ciak per 'Due con', docufilm sui fratelli Abbagnale

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Al via a Castellammare di Stabia le riprese di "Due con", il documentario sui fratelli Abbagnale, leggende del canottaggio italiano.

La produzione di Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai Documentari e Rsi Televisione Svizzera, scritta e diretta da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, ripercorrerà la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale: dall'infanzia nella periferia di Pompei fino ai successi nella disciplina del canottaggio "due con", come gli ori olimpici a Los Angeles nell'84, a Seoul nell'88, ad Atlanta nel '96 e a Sidney nel 2000.

La storia dei fratelli Abbagnale viene ripercorsa dal loro timoniere Peppino Di Capua, da immagini di repertorio e dai contributi di appassionati, giornalisti e avversari storici. "La loro - hanno commentato De Martino e Bagnato - è una storia di successo sportivo, sacrificio e passione, in cui si sono identificate migliaia di persone". (ANSA).