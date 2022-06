Ischia:Legnini inaugura nuovi uffici commissariato ricostruzione

(ANSA) - ISCHIA, 20 GIU - "Un segnale di impegno, di fiducia e di vicinanza. Significa tutto questo aprire oggi sull'isola di Ischia nuovi uffici, adeguati e pienamente funzionanti, che la Struttura Commissariale per la ricostruzione post sisma avrà a disposizione presso il Palazzo Reale, grazie alla generosa disponibilità dell'Esercito". Lo ha detto il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma a Ischia, Giovanni Legnini, durante l'inaugurazione della nuova sede commissariale sull'isola, alla presenza del Generale di Corpo d'Armata, Rosario Castellano, del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dei sindaci dei Comuni di Forio, Casamicciola e Lacco Ameno, interessati dal terremoto del 2017, dei sindaci di Ischia Porto e di Barano in rappresentanza della città metropolitana e dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine. "Si tratta di un presidio - ha spiegato Legnini - che mettiamo al servizio dei cittadini, non solo per evitare loro il disagio degli spostamenti, ma anche per rendere fattiva la collaborazione tra tutti i soggetti e le istituzioni coinvolte, contribuendo così a superare alcune delle difficoltà che finora hanno determinato uno stallo nel percorso di ricostruzione". Il Commissario, nel corso del suo intervento, ha poi annunciato: "Stiamo lavorando per presentare, entro il mese di luglio, l'ordinanza rivolta alle imprese danneggiate e, contemporaneamente, stiamo mettendo a punto le ordinanze per i tre Comuni, che serviranno ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche già programmate. Inoltre, entro il mese di agosto, la Regione Campania si è impegnata a presentare il Piano di ricostruzione su cui sta lavorando. Piano che sarà poi trasmesso ai sindaci in modo che possano fare la loro parte. È un cronoprogramma molto stringente, ma faremo di tutto affinché si realizzi". Da domani e fino al 15 settembre, i nuovi uffici della Struttura Commissariale saranno aperti ai cittadini tre giorni a settimana, dal martedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17. Invece, i tecnici e i professionisti potranno prenotare incontri, inviando una mail a: segreteria@commissarioricostruzioneischia.it Infine, il Commissario ha annunciato che da oggi è online il nuovo sito dedicato alla ricostruzione a Ischia, completo di tutte le informazioni utili e di un servizio di assistenza, accessibile attraverso l’apposito form di contatti (sismaischia.it) (ANSA).