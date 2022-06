Uilcom: Taglialatela, centrale ruolo lavoratori tlc

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Le aziende del settore che rappresentiamo sono state importanti e necessarie nel corso della pandemia e continuano ad esserlo visti i disagi che sta generando la guerra nel cuore dell'Europa. Ad esse dedichiamo il nostro impegno e daremo particolare rilevanza negli argomenti che tratteremo nei prossimi lavori congressuali". Così il segretario generale della Uilcom Campania, Massimo Taglialatela, alla vigilia del sesto Congresso regionale dell'organizzazione in programma lunedì 20 giugno, dalle 9.30, nel Complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli. Alle assise della categoria dei lavoratori delle telecomunicazioni della Uil, oltre a Taglialatela, parteciperanno Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania e Salvo Ugliarolo, segretario generale della Uilcom nazionale.

"I lavoratori che hanno gestito le telecomunicazioni, la cosiddetta rete, hanno garantito e continuano a garantire, in un periodo di particolare emergenza, grazie al loro impegno costante, la comunicazione digitale, la connessione tramite la banda larga e la fibra, consentendo - continua Taglialatela - lo scambio di informazioni importanti alla comunità scientifica, alle famiglie, per poter restare informate, così come hanno consentito alla scuola il percorso didattico attraverso la DAD rivolta a tutti gli allievi di ogni ordine e grado e agli studenti universitari". "Il VI Congresso regionale della Uilcom - annuncia Taglialatela - tratterà, altresì, dell'importante settore audiovisivo. La Rai e le tv private hanno garantito nei momenti difficili le informazioni. Non saranno tralasciate le condizioni dei lavoratori delle aziende cartarie come, ad esempio quelle che si occupano di packaging alimentare. Molti sono stati e sono i settori della categoria determinanti che hanno avuto ed hanno un grande senso di responsabilità" (ANSA).