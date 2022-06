Ischia Global, Skolimowski nel segno di Visconti

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Il maestro del cinema polacco Jerzy Skolimowski, reduce dal Gran Premio della Giuria a Cannes con il suo "Eo" riceverà l' Ischia Legend - Luchino Visconti - Award speciale per la XX edizione dell'Ischia Global Film & Music festival (10-17 luglio). Con lui arriverà sull'isola verde il giovane attore Lorenzo Zurzolo, rivelazione quest'anno sulla Croisette nel cast dell'acclamata oIl pera, rilettura di un classico di Bresson. Presieduto dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice inglese Trudie Styler, il festival, sostenuto dalla DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, che porta lo showbiz mondiale ogni estate nel golfo di Napoli, annuncia un ventennale ricchissimo di presenze internazionali, dagli attori Andrew Garfield e Haley Bennett al regista Joe Wright (Cyrano).

''Per una edizione speciale premiamo un pezzo di storia del cinema, il grande Jerzy Skolimowsk, che ricordiamo ha anche una significativa carriera di attore - dichiara Tony Renis, presidente onorario del Festival - E' un onore celebrare nell'isola di Visconti un innovatore della settima arte nell'est europeo, autore premiatissimo da Berlino a Cannes, Venezia (che gli attribuito anche il Leone d'oro) grazie a opere come 'Moonlighting' , 'Essential Killing', fino all'ultimo successo, ancora a Cannes, ex aequo con le 'Otto Montagne' Ed è importante che accanto a lui, classe 1938, sarà premiato il futuro ovvero il ventiduenne romano Zurzolo, in grande ascesa dopo la prova nel cast di 'Eo' con Isabelle Huppert, già lanciato dalla serie Netflix Baby''.

Nell'Albo d'oro del premio Ischia Visconti Legend Award anche i registi Baz Luhrmann , Stephen Frears, Jean Jacques Annaud, Tom Hooper, Marco Bellocchio, Amos Gitai, Joe Wright, e gli attori Jeremy Irons ed Helen Mirren. Il Global festival e' organizzato dell'Accademia Internazionale Arte Ischia con il patrocinio dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e di Nuovo Imaie in collaborazione con Riflessi, Givova, TaTaTu, Rs Productions e MedMar. (ANSA).