Fino al 16 luglio il Fest-Festival del teatro nella Sanità

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Si è conclusa la prima settimana di programmazione di FEST - Festival del teatro nella Sanità che ha visto protagonisti in scena Peppe Servillo con il chitarrista Cristiano Califano, la Compagnia del Nuovo Teatro Sanità e Alessio Arena in concerto. Ma gli appuntamenti nel Rione Sanità, divenuto per l'occasione un teatro a cielo aperto, proseguiranno fino a sabato 16 luglio nei due luoghi storici e simbolici dell'area: il monumentale Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità e il Giardino dell'ex Educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de' Miracoli, sede della Ludoteca. "Il Teatro Pubblico Campano, il Nuovo Teatro Sanità e I Teatrini si sono uniti per dar vita a un programma che vuole 'abitare' i luoghi del quartiere, condividendo gli spazi con i residenti e chi vorrà trascorrere un pomeriggio, con i laboratori e i giochi creativi, o una serata sotto le stelle, all'insegna del teatro e della musica" dicono gli organizzatori della kermesse, Alfredo Balsamo (direttore del Teatro Pubblico Campano), Mario Gelardi (direttore del Nuovo Teatro Sanità) e Luigi Marsano, presidente de I Teatrini. La programmazione proseguirà venerdì 24 giugno con Antonella Stefanucci ed Edoardo Sorgente in Titina, la Magnifica, e sabato 25 giugno, con Far finta di essere sani di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e “Musica da Ripostiglio. Lino Musella è regista e interprete, accompagnato da Marco Vidino ai cordofoni e alle percussioni, di L’ammore nun è ammore, 30 sonetti di Shakespeare traditi e tradotti da Dario Jacobelli, in scena domenica 26 giugno. L’ultimo weekend di programmazione nel Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità inizierà, venerdì 1 luglio, con Isa Danieli e il suo Raccontami una passeggiata devota, e sabato 2 luglio, la scena sarà per le Ebbanesis, Serena Pisa e Viviana Cangiano, in Così fan tutte, liberamente tratto dall’opera di Mozart, elaborazione musicale e arrangiamenti di Leandro Piccioni e Mario Tronco, regia Giuseppe Miale Di Mauro. Sound sbagliato è lo spettacolo che sarà in scena domenica 3 luglio, con Vincenzo Antonucci, Ciro Burzo, Mariano Coletti, Carlo Geltrude e Salvatore Nicolella. Da giovedì 7 luglio la programmazione proseguirà nel Giardino dell’ex Educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de’ Miracoli, con laboratori e gioco creativo (tutti i giorni a cura di Ludobus Artingioco e I Teatrini) teatro, natura per bambini e famiglie, nell’ambito delle attività estive della Ludoteca Cittadina. Gli spettacoli saranno due al giorno alle ore 19.00 e alle ore 20.30. (ANSA).