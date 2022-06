Vasto incendio nel Napoletano: don Patriciello, uno scempio

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - Grossi nuvoloni di fumo nero hanno avvolto alcuni dei palazzi di Caivano dove si è sviluppato l'incendio in un deposito di automezzi in disuso. Padre Maurizio Patriciello, sacerdote della zona che si batte per i diritti degli abitanti della zona, sottolinea su Facebook: "Parco Verde.

Caivano. La mia parrocchia. La mia gente. I miei bambini. Sempre bistrattati. Sempre umiliati. Sempre avvelenati. Quando non ci sono controlli. Quando si chiudono gli occhi. Quando il territorio è in balia di tutti, accadono questi scempi. E la povera genete si ammala e muore". (ANSA).