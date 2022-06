Teatro: Napoli; stagione al Troisi al via con Christian De Sica

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - "Da sempre vicini al nostro pubblico anche per questa stagione al Teatro Troisi e all'Arena Flegrea abbiamo messo insieme alcuni prestigiosi nomi del panorama artistico nazionale e non solo; un cartellone di qualità unicamente frutto dell'incoscienza. Superate le vicende della pandemia e sperando che presto non si debba neanche più parlare di guerra, intendiamo regalare alle persone tante ore di meritata pausa e salutare divertimento. Già siamo partiti con la campagna abbonamenti e con soddisfazione abbiamo raggiunto in pochi giorni quota 700 abbonati rispetto alla meta che ci siamo posti di 2mila abbonati". Così il patron del Teatro Troisi, Pino Oliva, ha annunciato a Napoli gli spettacoli della stagione 2022-2023 e ha anticipato il nome degli ospiti delle serate all'Arena Flegrea.

Accompagnato dai diversi artisti, prossimi protagonisti di una stagione divisa tra il ritorno alla normalità e gli appuntamenti di qualità, Oliva, insieme con l'attore Fabio Brescia moderatore dell'incontro, ha illustrato le iniziative, non senza soffermarsi sulle difficoltà superate, gli obiettivi e le novità della programmazione. "Fatti i dovuti scongiuri posso pure anticipare che per la prossima stagione gli spettacoli rimarranno in scena per sette giorni" ha ancora detto Oliva.

(ANSA).