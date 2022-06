Legale, con la castità prematrimoniale cresceranno i divorzi

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - "Il Papa ha invitato i fidanzati a rimanere casti prima del matrimonio, ma oggi, purtroppo, molte separazioni hanno come causa proprio l'incompatibilità sessuale". Prevede un aumento delle cause di divorzio, l'avvocato Carmen Posillipo, matrimonialista del foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che già da tempo sta fronteggiando, con i colleghi del suo studio, un incremento delle richieste di separazione determinate da divergenze di carattere sessuale, spesso emerse anche dopo diversi anni di convivenza e a dispetto "del rodaggio prematrimoniale".

La deduzione dell'avvocato Posillipo nasce da una cognizione di causa: "Posso dire, facendo riferimento alla fascia di età tra 40-50 anni - spiega la professionista - che il 60 percento delle separazioni sono causate da questo motivo, dal venir meno della congiunzione carnale, anche se riconducibile a disturbi psicofisici, che sta innescando - dice ancora Posillipo - un profluvio di cause di separazione con addebito".

L'avvocato ricorda che anche la Cassazione ha affrontato il problema si è pronunciata in tal senso: "Per la Suprema Corte la mancanza del rapporto sessuale in una coppia può determinare la separazione con l'addebito in quanto la congiunzione carnale è una componente costitutiva del matrimonio".

Quindi, secondo Carmen Posillipo, "la mancanza di rapporti sessuali prematrimoniali, consigliata dal Papa, con la conseguente impossibilità di individuare 'a monte' eventuali incompatibilità potrebbe veramente al divorzio non dopo dieci anni, ma dopo solo dieci giorni". (ANSA).