Panni stesi davanti a Comune Napoli, protesta centri sociali

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Una colorata stesa di panni davanti alla sede del Comune di Napoli, in piazza Municipio, mentre - poco distanti - alcuni ragazzi giocano a pallone. Contro la bozza del regolamento del Comune di Napoli che in una prima versione prevedeva la messa al bando dei panni stesi fuori dai balconi, scende in campo il centro sociale 'Mezzocannone occupato' con una manifestazione scenografica simbolicamente organizzata nella piazza del Comune.

"Appare surreale - spiega uno dei portavoce della protesta, Gennaro - che in una città che si presta sempre di più alla visione di città vetrina, e che di giorno in giorno è sempre più manchevole in termini di servizi e possibilità da offrire, l'amministrazione comunale riesca a trovare il tempo per degli scivoloni così imbarazzanti, mentre - ne siamo certi - amministrare la terza città d'Italia richiederebbe quanto meno un po' di lungimiranza in più. I panni stesi rappresentano un simbolo di questa città, decantato anche da celebri canzoni. Lo stesso si può dire per i bambini che giocano a pallone in strada, gli scugnizzi. Pensare di proibire loro quegli spazi in una città che non offre tante strutture è assurdo. Come si pensa di favorire l'aggregazione con regole di questo tipo? Tutti a Napoli sono cresciuti giocando almeno una volta a pallone in strada. E' questa - conclude l'esponente del centro sociale - l'idea di città che ha Manfredi? Quella di una città silenziosa dove i bambini non possono giocare in strada e i poveri devono essere cancellati?" (ANSA).