Manfredi, non ci sarà mai una ordinanza contro i panni stesi

Non ci sarà mai alcuna ordinanza che vieterà i panni stesi. Lo annuncia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "I panni stesi nei vicoli sono un elemento di rappresentatività un po' della nostra città, non di mancanza di decoro. E' ovvio che dobbiamo sempre mantenere - spiega - un confine tra quella che è la nostra tradizione popolare e l'ordine, però non penso che questa ordinanza esisterà mai".